يتابع الملايين كل عام عرض "فيكتوريا سيكريت" السنوي، الذي يتميز بأجوائه الساحرة والجذابة، لكن "إل براندز" الشركة الأم لـ"فيكتوريا سيكريت" أعلنت أمس أنها قررت إلغاء العرض هذا العام.
وجاء القرار بعد أن قالت الشركة في مايو الماضي، إنها ستقوم بإعادة تقييم استراتيجيتها التسويقية للعرض.
وعلامة "فيكتوريا سيكريت" التجارية كانت تعتبر وجهة لكل ما هو مرتبط بالملابس الداخلية للنساء، إلا أن الشركة بدأت تفقد زبائنها مع تحول عدد كبير من النساء إلى ملابس رخيصة من شركات "أميركان إيجل".
اقرا ايضاً:
رئيس "فيكتوريا سيكريت" يعتذر بشأن واقعة "المُتحوّلات جنسيًّا"
وتراجع عدد المتابعين للعرض في السنوات القليلة الماضية، حيث تمت مشاهدة العرض في 2018 من قبل 3.3 مليون شخص في الولايات المتحدة، مقارنة بـ12 مليون في 2001، العام الذي تم بث العرض لأول مرة.
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التنفيذي لـ"إل براندز" أن علامة الملابس الداخلية العملاقة تخضع لبعض التغييرات.
قد يهمك ايضاً:
عارضات فيكتوريا سيكريت تربّعن على عرش الجمال ثمّ انطفأ نجمهنّ
جورجيا فاولر تُظهر أناقتها في مهرجان "كوتشيلا للفن والموسيقى"
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء عرض "فيكتوريا سيكريت" لـ2019 لإعادة تقييم الاستراتيجية التسويقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.