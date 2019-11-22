ميريهان حسين بإطلالة "جارة القمر": إيه رأيكو في لوك فيروز

مستغلة براعتها في استخدام المكياج، حولت الفنانة ميريهان حسين ملامحها إلى إطلالة أشبه بالمطربة القديرة فيروز، معبرة عن حبها الشديد لـ"جارة القمر"، بالتزامن مع عيد ميلاد الأخيرة الـ84 أمس.

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ونشرت "ميريهان" صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "طول عمري بحب الرسم خصوصا رسم الأشخاص.. تقريبًا كل حد من صحابي عندهم رسمة أنا راسماهم وراسمة ماما وبابا واخواتي ونفسي ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي أنا اللي عاملاها.. الجديد بقى بقيت برسم وشوش عالوشوش.. ايه رأيكو عرفت أرسم وش فيروز على وشي ؟؟".

وتلقت "ميريهان" مجموعة من تعليقات متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني، إذ قالت الفنانة منى زكي: "خطيرة"، بالإضافة إلى التعليقات المشجعة من متابعيها.