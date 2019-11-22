أحمد حاتم يمازح فهمي بصورته مع هنا الزاهد: إيه دا

نشر الفنان أحمد حاتم صورة تجمعه بالنجمة هنا الزاهد، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وبدا على ملامحه الدهشة، في حين ظهر على "الزاهد" علامات الاشمئزاز.

وكتب حاتم على الصورة التي نشرها على صفحته على "إنستجرام"، ممازحا أحمد فهمي: "الو .. ايه يا فهمي ده !؟".

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وغاب الفنان أحمد فهمي عن حفل افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لانشغاله بتصوير مشاهده بأحد الأفلام.

يذكر أن فيلم "قصة حب" جمع الفنانين أحمد حاتم وهنا الزاهد وحنان سليمان وعلا رشدي، وجرى عرضه في فبراير الماضي.