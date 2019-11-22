صور.. صبا مبارك بإطلالات مشرقة في أحدث فوتوسيشن بعد وفاة طليقها

ما بين إطلالة مشرقة، وبفستانٍ جمع بين الأسود والذهبي وأخرى تطفو فيها على سطح الماء، هكذا ظهرت الفنانة الأردنية صبا مبارك في أحدث جلسة تصوير أجرتها لحساب مجلة vogue العربية.

وتضمنت جلسة التصوير التي نشرتها الفنانة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، صورة وهي تنظر إلى بلدها الأردن، كما تنوعت إطلالاتها بدءاً من ملابسها ومكياجها، حتى وضعيات التصوير وأفكار الصور.

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وتقدمت صبا، عبر حسابها بشكر مجموعة العمل القائمة على جلسات التصوير، معربة عن سعادتها باكتشاف أماكن ومعالم جديدة في الأردن من خلال هذه الصور.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تنشر فيها النجمة الأردنية صوراً لها على حسابها، منذ وفاة طليقها ووالد ابنها الوحيد المخرج التونسي شوقي الماجري.