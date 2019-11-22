"متحطوش رجل على رجل" للوقاية من آلام الركبة.. طبيبة تنصح النساء بالجلوس مثل الرجال

نصحت طبيبة من كبار جراحي العظام في الولايات المتحدة الأمريكية، النساء الجلوس بوضيعة "التمدد"، أي بتباعد الساقين، وهي الوضيعة التي تشبه كثيرًا جلوس الرجال، بدلًا من الجلوس بتشابك الساقين، لمنع الإصابة بالآم الركبة والفخذ.

وتعتقد الدكتورة باربارا بيرجين، من أوستن في تكساس الأمريكية، أن السبب الدافع للألم هو تعود النساء على الجلوس بوضع ساق على أخرى، ما يؤدي إلى التواء عظمة الفخذ وبالتالي تفرض تلك الوضعية ضغطا أكبر على المفاصل والعضلات الداعمة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وتقول "بيرجين" إن وقفة الرجل ووضعية جلوسه أفضل للنساء منها للرجال، لأن الحوض الأوسع نطاقا يريح عظم الفخذ.

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واستطردت موضحة: "ما زلت أعتقد أنه من الأفضل إغلاق الساقين فقط عند ارتداء التنورة، وبحضور الرجال، ولكن في 90% من الحالات، يكون جلوس المرأة "كرجل" أمرًا جيدًا، وبالتأكيد صحيًا أكثر".

وفي حديثها مع موقع Washington Post، قالت خبيرة الآداب ميكا ماير، إن النساء تعلمن الجلوس والساقان متشابكتان معًا منذ عام 1300 على الأقل، كدليل على العفة، لكن عند ارتداء التنانير الطويلة، لم يعد الأمر ضروريا.

وخلصت الدكتورة بيرغين إلى أن تبني النساء لوضعية "ذكورية أكثر" في الجلوس أو الوقوف، يخفف الكثير من الألم والتوتر.