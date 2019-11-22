الامارات | «قلبي اطمأن».. غيث يتابع المسيرة بعد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «قلبي اطمأن».. غيث يتابع المسيرة بعد رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق برنامج «قلبي اطمأن» في موسم جديد إضافي ولأول مرة بعد رمضان، وسيكون الموسم الإضافي عبارة عن حلقات جديدة لم تعرض خلال شهر رمضان في الموسمين الأول والثاني، استكمالاً لتدفق نهر الخير ومواصلة العطاء طوال العام، خاصة أن عدد المحتاجين الذين تم مساعدتهم من قبل «غيث» يتخطى عدد الحلقات بكثير ولا يتم إلا عرض حلقات مختارة فقط.

ويهدف البرنامج إلى الوصول لأكبر عدد من المحتاجين على اختلاف فئاتهم وأعمارهم لتمكينهم من ممارسة حياتهم بدون أي عوائق بالمسكن والتعليم والصحة والوظيفة، من خلال تأمين مصدر دخل ثابت طوال حياتهم يكفل لهم سبل العيش الكريم، سواء عرضت الحلقات أو لم تعرض.

ويعرض البرنامج حاليا الساعة الثانية مساءاً كل جمعة على قناة اليوتيوب لبرنامج "قلبي اطمأن" ، حيث يقدم البرنامج «غيث» شاب من خيرة الشباب الإماراتي مع فريق عمل متكامل رفض الكشف عن هويته ليكون هذا العمل خالصا لوجه الله حيث أثبت للعالم أن هذا العمل الخيري من غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم العمل الخيري في دولة الإمارات وامتد شعاعها نبراسا للعمل الخيري في العالم. ويجمع البرنامج التبرعات في حساب مخصص له ضمن إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لضمان الاستمرار في المساعدات.