شكرا لقرائتكم خبر عن بدءاً من هذا العمر.. اهتم أكثر بمفاصلك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت جرّاحة العظام الألمانية كارولين فيركمايستر إن حركية المفاصل تتراجع مع التقدم في العمر، بدءاً من منتصف الأربعينات تقريباً. ولمواجهة تراجع حركية المفاصل والحيلولة دون تآكلها تنصح فيركمايستر بدمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، وذلك كصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد، والذهاب إلى العمل بواسطة الدراجة الهوائية بدلاً من السيارة. ومن المهم أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضات المناسبة للمفاصل؛ مثل السباحة والتمارين المائية وركوب الدراجات الهوائية والمشي باستخدام العصي.

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بدءاً من هذا العمر.. اهتم أكثر بمفاصلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.