الامارات | الموت يفجع فيفي عبده ب" أقرب الناس" : إدعو لها بالرحمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع فيفي عبده ب" أقرب الناس" : إدعو لها بالرحمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت الفنانة فيفي عبده شقيقتها الكبرى سعاد، التي وصفتها " أقرب الناس"، التي توفت أول من أمس بعد صراع قصير مع مرض السرطان استمر لمدة شهرين، وتم تشييع جثمان سعاد بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت فيفي عبده صورة لشقيقتها عبر حسابها بموقع "أنستغرام"، قائلة :"انا لله و انا اليه راجعون اختي في ذمة الله الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لها بالرحمة و المغفرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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