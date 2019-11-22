محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: تخشي الكثير من الأمهات من استحمام الصغار في فصل الشتاء خوفًا من تعرضهم للإصابة بنزلات البرد، ويحتاج الطفل لدش دافيء للحفاظ على النظافة الشخصية والتخلص من البكتيريا والجراثيم، وللتجديد الطاقة والنشاط، ولتجنب التعرض لتيار هواء والإصابة بالبرد يجب اتباع بعض التعليمات البسيطة. للمزيد عن نصائح تمنع إصابة طفلك بالبرد أثناء الاستحمام.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات..5 نصائح تمنع إصابة طفلك بالبرد أثناء الاستحمام (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.