نادية الجندي تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي:

شاركت النجمة نادية الجندي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بنشر صور لها من فعاليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبدت "نجمة الجماهير" بإطلالة أكثر جرأة وجاذبية، إذ ارتدت فستانًا "one shoulder" قصيرًا، أسود اللون، مُطرّزا باللون الأبيض ومرصعا بالخرز البراق، ونسقتها مع تصفيفة الشعر الأشقر وتركته على جانب واحد، وزينت إطلالتها بإكسسوارات ذهبية كبيرة.

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وفي الإطلالة، اعتمدت المكياج السموكي، وانتعلت حذاءً ذهبيا، أنيقا بكعب عالٍ، وارتدت جوارب طويلة كريستالا شفافا.

وافتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج محمد حفظي، فعاليات دورته الحادية والأربعين، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أول أمس الأربعاء، على أن تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الجاري.

وتتوافد النجمات على السجادة الحمراء خلال حضورهن فعاليات أيام المهرجان، حريصات على الظهور في أبهى حُلة وبإطلالات متنوعة وأنيقة تبرز أنوثتهن، وتسرق عدسات الكاميرات، وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.