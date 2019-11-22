"السي في" من صفحة واحدة.. 5 خرافات عن فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
يسعى الباحث عن فرصة عمل، إلى إبراز طاقاته وإمكانياته لنيل الفرصة، فإذا كنت قدّمت على مقابلة لفرصة عمل، إليك 5 خرافات عن سوق العمل حاول تجنبها، وفقا لما ذكر موقع "بي بي سي".
1. خرافة: يجب ألا تتعدى سيرتك الذاتية صفحة واحدة
حقيقة: يجب أن تتكوّن السيرة الذاتية من صفحتين أو ثلاث صفحات
2. خرافة: لا يجب تدوين الملاحظات أثناء مقابلة العمل
حقيقة: لم لا؟ يمكنك تدوين الملاحظات بعد الاستئذان من مسؤول التوظيف
3. خرافة: يمتلك المرشح الذي يتمتع بمؤهلات أعلى بفرصة أكبر من غيره للحصول على الوظيفة
حقيقة: في الواقع، المؤهلات وحدها غير كافية، على المرشح أن يتوافق مع سياسة الشركة وتوجهاتها
4. خرافة: لا يمكنك التواصل مع جهة العمل مباشرة، إذا قمت بمقابلة العمل عن طريق شركة توظيف.
حقيقة: يمكنك سؤال مسؤول التوظيف عن عنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه في نهاية المقابلة. وإذا رفض، فعليك احترام ذلك
5. خرافة: لا تعين الشركات موظفين جدد خلال الصيف أو مواسم العطلات؛ لذلك لا جدوى من البحث عن وظيفة في تلك الفترة
حقيقة: لا مانع من البحث عن فرصة عمل في أي وقت، والشركات تفتح باب التوظيف كلما احتاجت لذلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.