كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تهتم المغنية والممثلة البحرينية حلا الترك بمجال الموضة والجمال بشكل لافت وواضح، وذلك رغم عمرها الصغير، وتتميز من خلال اطلالاتها المختلفة، بتنسيق الألوان ودمجها بين الأزياء والمكياج، ولاهتمامها الكبير بجمالها وأناقة مظهرها، استوحينا لمُحبي اطلالاتها في المكياج، خمس صور اعتمدت فيها دمج الألوان المميزة بتدرُّجاتها، لتبدو بمظهر مميز فريد من نوعه رغم بساطته، حيث اعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية وتدرُّجات الزهري والأحمر المميز.

مكياج بسيط ومميز من حلا الترك



في الاطلالة الأولى ظهرت حلا بـ مكياج سموكي ناعم للعين، اعتمدت فيه تدرُّجات اللون البني، وأكملته باللون البني في البلاشر وأحمر الشفتين، واختارت عدسات رمادية أكملت بها جمال مظهرها، وفي اللوك الثاني اختارت لجمال عينيها اللونين الأبيض والبني، وحددت شفتيها ووضعت طلاء الشفاه بدرجة مميزة من البني؛ لتظهر باطلالة بسيطة مفعمة بالأنوثة.

مكياج بسيط ومميز من حلا الترك





ولمظهر آخر استخدمت طلاء شفاه باللون الزهري، وتزينت بدرجة لامعة من البني في عينيها وخديها، لتُبرز جمالهما بشكلٍ واضح، وتجملت حلا بـ اطلالة شبابية من خلال طلاء الشفاه الزهري، وظلال الجفون البني الذي جمَّل عينها بتدرُّجاته المميزة، والعدسات الرمادية المحددة بالأسود، وفي اللوك الأخير وضعت طلاء الشفاه الأحمر الذي يعكس عادةً اطلالة جريئة، ولكنها كسرت القاعدة بالماسكرا الخفيفة وأحمر الخدين الزهري، وظلال العين الفاتح، لتظهر باطلالة محايدة.

مكياج بسيط ومميز من حلا الترك

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