أجمل إطلالات سكارليت جوهانسن في عيد ميلادها الـ 35

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تُصنّف سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson كواحدة من أجمل النساء في العالم، ومن أكثرهنّ جاذبية طبعًا، عدا عن كونها إحدى أكثر نجمات هوليوود شهرة، وبالرغم من سنها الصغيرة نسبيًّا، غير أنها حققت نجاحات كبيرة في عالم الفن وفي حياتها المهنية، واليوم تحتفل سكارليت Scarlett بعيد ميلادها الـ 35، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل اطلالاتها التي تألقت بها على السجادة الحمراء وفي مختلف المناسبات، والتي اختارت فيها تصميمات أزياء رائعة من كبرى دور الأزياء العالمية، والتي أثبتت من خلالها أنها واحدة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، وإليكِ بعض النماذج عن أجمل هذه الاطلالات.



فستان فضي براق من فيرساتشي تألقت به سكارليت جوهانسون

فستان براق من فيرساتشي تألقت به سكارليت جوهانسن





واحدة من أجمل اطلالات سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson، حيث إنها جمعت فيها بين النمط العصري والنمط الأنثوي الجذاب، في هذا الفستان البراق الذي اختارته من فيرساتشي Versace باللون الفضي وبقصة الكورسيه من الأعلى، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش صغيرة، وصندلًا بكعب عالٍ كلاهما باللون الذهبي، وزينت اللوك بمجوهرات بارزة.

أجمل إطلالات نجمات هوليوود هذا الأسبوع بالصور





البدلة الرسمية بأسلوب سكارليت جوهانسن

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بدلة بتصميم رائع من فيرساتشي اعتمدتها سكارليت جوهانسون عام ٢٠١٧



خيارات سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson دائمًا تكون منوعة على السجادة الحمراء، وأحيانًا نشاهدها في الفساتين الأنثوية الناعمة، وأحيانًا أخرى تختار الاطلالات الشبابية العصرية، وهنا تألقت في بدلة رسمية أنيقة بقصة التوكسيدو باللونين الأسود والأبيض، مؤلفة من جاكيت بليزر بصفّي أزرار وبنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها كلاتش أبيض وحذاءً أسود أنيقًا، ومجوهرات ماسية ناعمة، وبدت غاية في الروعة.





اطلالة مستوحاة من الخمسينيات تألقت بها سكارليت جوهانسن

فستان أسود من ديور تألقت به سكارليت جوهانسن





الفساتين ذات القصات المستوحاة من الخمسينيات تناسب سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson كثيرًا، وتناسب قوامها الأنثوي مثل اطلالتها في هذا الفستان الأسود من ديور مع قصة الكورسيه المطرزة من الأعلى، والتنورة الكلوش الذي وصل طولها حدّ الكاحل، وقد نسقت معه صندلًا من البلاستيك الشفاف أضافت من خلاله لمسات شبابية إلى اللوك.



فستان باللون الأحمر من سيلين اختارته سكارليت جوهانسن

فستان ترتر باللون الأحمر من سيلين اختارته سكارليت جوهانسن





اطلالة مميزة رصدناها لـ سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson هذا العام في مهرجان البندقية السينمائي، وقد اختارت فيها فستانًا من دون أكمام من الترتر البراق باللون الأحمر من سيلين Celine وهذه اللون يناسب سكارليت كثيرًا، وقد بدت فيه مشرقة ومتألقة مع تسريحة الشعر العصرية.



شاهدي بالصور أجمل اطلالات سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson في عيد ميلادها الـ 35 في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، والتي جعلت منها إحدى أيقونات الموضة في عصرنا الحالي.

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