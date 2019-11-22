عبايات موضة الموسم بموديل المعطف الترنش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تصدرت العبايات المصممة بطراز المعطف الترنش واجهة الموضة، حيث تسابقت أشهر الماركات العربية على إدراجها ضمن مجموعاتهم الجديدة بألوان دافئة، وخامات تغنيكِ عن اعتماد المعطف التقليدي هذا الشتاء.



طالعي أجمل موديلات العبايات الترنش وتعرفي إلى طرق تنسيقها بأناقة، وبما يناسب شكل جسمكِ.



عبايات ترنش باللون الجملي

عبايات ترنش باللون الجملي



من الطبيعي أن يطغى اللون الجملي المرتبط بالمعاطف الترنش Trench coats على العبايات المصممة بهذا الطراز الكلاسيكي، لذا حرصت ماركات مثل بوقصة Bouguessa وبليتشBleach، وأناتومي Anatomi، على تقديم موديلات فخمة نسقيها مع بنطال وتوب أسود لتضمني الظهور بقوام مثالي، أو مع فستان أبيض في حال كنتِ نحيفة الجسم.

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عبايات ترنش مطرزة

عبايات ترنش مطرزة



قدمت ماركة أناتومي Anatomiعبايه باللون الكاكي مزدانة بتطريز عمودي حول منطقة الصدر والبطن، على شكل الأهداب، ننصحكِ بتنسيقها في المساء مع توب أسود وبنطال جينز داكن، وانتعلي حذاء Pointy باللون الفضي لاطلالة أنثوية ممزوجه بلمسة شرقية مميزة.



عبايات ترنش مطبعة

عبايات ترنش مطبعة



تميزت مجموعة دار موزان Mauzan بالتنوع الذي يصب في صالح زبوناتها، ومن بين الموديلات التي لفتتنا هذا العام العبايه الترنش الواسعة المصممة باللون البيج المائل إلى الأصفر، ومزينة بطبعات الورود الناعمة، لائمي هذا الموديل مع فستان أبيض طويل لتخفي عيوب الجسم النحيل.



عبايات ترنش شفافة

عبايات ترنش شفافة



استحوذت موضة الأزياء الشفافة على مجموعات أشهر المصممين العالميين، ويبدو أنها أنتقلت إلى العبايات بعدما قدمت ماركة إس أتش ستوديوز SH Studios موديلًا رماديًّا فريدًا، نسقيه على غرار العارضة مع فستان أسود طويل حتى لا تفسدي اطلالتكِ المحتشمة.

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