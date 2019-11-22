آلاء تطالب بإثبات النسب: "طلب مني شقة و100 ألف عشان يتجوزني رسمي"

تمتلئ محاكم الأسرة بالآلاف من النزاعات العائلية، التي تنظر يوميا للفصل فيها، وقد تطول مدتها بسبب الثغرات القانونية الموجودة ببعض مواد التشريع، التي تجعل من محاكم الأسرة متاهة قانونية يصعب الخروج منها.

"ضحك عليا وإتجوزني عرفي عشان نجبر أهلي يوافقوا عليه، وأما بقيت حامل مش عايز ينسب الطفل ليه إلا أما أهلي يجيبوا ليه شقة نتجوز فيها، وياخد 100 ألف يعمل بيهم مشروع عشان نصرف منه"، كانت هذه أولى كلمات "آلاء.ق" صاحبة الـ 28 عاما أمام محكمة الأسرة بالزناتيري بعد أن أقامت دعوى إثبات نسب ضد زوجها العرفي ليعترف بمولودها، وحملت الدعوى رقم 2107 لسنة 2019.

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تقول "آلاء" في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت بعقد زواج عرفي من حبيبها بعد أن رفضه أهلها فاتفقوا فيما بينهما على أن يكتبوا عقدا عرفيا ويضعا عائلتها أمام الأمر الواقع، وبعد 10 أشهر من زواجهما عرفيا حملت في طفلها: "بعد ما اتجوزنا عرفي وحملت منه، بدأ يستغلني وعايز مني فلوس وإلا مش هيعترف بالطفل، وأما أهلي عرفوا بدأ يتشرط براحته ويقول تجيبوا لي شقة أنا معنديش شقة أتجوزها فيها، ولا عندي مصدر رزق أصرف عليها وعلى ابنها منه".

تتابع صاحبة الـ 28 عاما حديثها، بأنها لم تكن تتوقع رد الفعل هذا فهي كانت تثق به ولم تتخيل يوما ما بدر منه، وعندما ذهبت إلى والدته أخبرتها بأن ابنها ليس لديه عمل ولا شقة، ولا يقدر على تحمل المسؤولية واقترحت عليّ أن نتزوج معها بشقتها: "والدته قالتلي اتجوزوا معايا في الشقة دا اللي أقدر أعمله غير كدا معنديش حل تاني أنا مرتبي يا دوب مكفيني بالعافية، أتجوزوا وأشتغلوا وأصرفوا على نفسكوا، بس ابنها موافقش على الكلام دا، وقالي عايزة نتجوز تعملي اللي طلبته، اتصرفي مع أهلك وأما تجيبوا الشقة كلميني، بس مسؤولية عيال أنا مش هشيلها وأنا محلتيش حاجة".