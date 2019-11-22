فيديو..أسترالي يضرب محجبة حامل بوحشية

في واقعة صنفت كدليل جديد على كراهية الإسلام في الغرب، اعتدى رجل أسترالي على مجموعة من الفتيات المحجبات في إحدى مقاهي أستراليا، الأمر الذي وصفته مؤسسة إسلامية أسترالية بأنها تقع ضمن "كراهية الإسلام".

وأظهرت كاميرا المراقبة في المقهى تفاصيل الاعتداء على السيدة، حيث كانت 3 سيدات محجبات يجلسن على طاولة الطعام في المقهى قبل أن يقتحم رجل مجلسهن، ويتحدث إليهن في البداية ثم تتحول الأحداث، بحسب ما أفادت "فرانس برس"، اليوم.

لم تمض سوى دقائق معدودة حتى اعتدى الرجل بوحشية على إحدى السيدات ووجه لها لكمات متعددة حتى سقطت أرضا، ولم يتركها عند هذا الحد بل كرر ضربه لها وهي على الأرض، وداس عليها بقدميه حتى سحلت، وفي البداية لم يستطع أحد التدخل في العراك، قبل أن ينجحوا في النهاية في أخذه بعيدا عنها.

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وقالت الشرطة إن المعتدي رجل يبلغ من العمر 43 عامًا بينما كانت المرأة تبلغ الـ31 عامًا، وكانت حامل في أسبوعها الـ38، ووجهت له الشرطة الأسترالية تهمة "هجوم تسبب بأذى جسدي فعلي ومشاجرة" لمرأة حامل،

ودخلت السيدة المستشفى وخرجت منها لاحقا بسبب الهجوم، وقال مسؤول في الشرطة، لوك سيونكجي "لولا تصرفات أفراد المجتمع هؤلاء الشجاعة لوقف الهجوم، لكانت الضحية تعرضت لإصابات أخطر بكثير".

ومن جهة أخرى، أشار الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية إلى أن الرجل سُمع وهو "يصرخ بخطاب كراهية معاد للإسلام في وجه الضحية وصديقتيها"، حيث أن معاداة الإسلام في أستراليا "ظاهرة متواصلة"، وأن النساء اللواتي يرتدين الحجاب هنّ الأكثر عرضة للخطر.