4 اتجاهات شتوية سيرتديها عشاق الموضة هذا الموسم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب حلول موسم الشتاء وموسم العطل على حد سواء، ستشهد ساحة الموضة ظهور العديد من الاتجاهات الرائعة التي لن تقتصر فقط على المعاطف والأحذية، ولكنها في الحقيقة اتجاهات موسم العطل الأنيقة والتي يتطلع إليها الجميع في هذا الوقت من العام، فما هي الاتجاهات التي على وشك اكتساح دائرة الموضة بدءًا من الشهر المقبل؟

من الألوان الجريئة إلى قطع من وحي حقبة الثمانينيات والتي ستُضفي لمسةً جمالية بطابع الريترو على الإطلالات، مرورًا بالقطع الغنية ببلورات الكريستال وزينة الريش التي أصبحت من أضخم صيحات الموضة لهذا العام، ستكون هذه الاتجاهات الأكثر جرأة والأكثر متعة والتي يمكنك إضافتها إلى خزانة ملابسك خلال الأشهر المقبلة.

الألوان الساخنة

ستسيطر الألوان الجريئة والساخنة على كل مكان خلال هذا الموسم وبالتحديد في فترة الكريسماس ورأس السنة، وستحل محل ظلال الجواهر المعدنية التي تظهر دائمًا في هذا الوقت من العام كالذهبي والفضي، ابحثي عن الألوان الدافئة مثل البرتقالي والأصفر والأحمر والفوشيا التي ستضفي لمسة قوية وملفتة للأنظار على مظهرك.

زينة الريش

شهدت مدرجات عروض خريف وشتاء 2019/2020 عودة الريش بقوة غير معهودة، وبالتزامن مع موسم العطل يمكنك الاستعانة به كزينة إضافية لأبهى إطلالاتك، باختيار قطع الأزياء الاحتفالية المزينة بالريش من الفساتين والتنانير والبلوزات إلى حقائب اليد والأحذية ويمكنك الحصول على قطع بأسعار معقولة بزينة الريش من أشهر متاجر البيع بالتجزئة.

Advertisements

قطع من حقبة الثمانينيات بطابع الريترو

بدءًا من الأكمام المنتفخة والأقراط الأنيقة إلى الأبازيم الكريستالية وخطوط العنق المكشكشة، ستكون التصميمات المستوحاة من الثمانينيات بطابع الريترو مثالية للاحتفال بالكريسماس و رأس السنة.

تفاصيل الكريستال

كانت بلورات الكريستال من أبرز الصيحات الرائجة خلال موسم الأعياد في العام الماضي؛ ولا شك أنها ستكون دائمًا العنصر الأساسي لموسم الحفلات؛ لكن تم إعادة ابتكارها الآن بطرق جديدة، يمكنك الاختيار بين توبات مزينة بالكريستال وحقائب بطبقات متدرجة من أهداب الكريستال، أو يمكنك اختيار فستان مقلم بالكريستال مثل فستان ديفيد كوما الذي ارتدته مؤخرًا العارضة الشهيرة روزي هنتنغتون وايتلي.