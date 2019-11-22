حاول ضبط ملابسه فور خروجه.. ماذا فعل مغربي داخل ميكروباص في الطريق العام؟

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لشرطي يترجل من سيارة ميكروباص تابعة لما يعرف بـ"القوات المساعدة" في المغرب، وكان يحاول ضبط ملابسه فور خروجه من السيارة.

الفيديو أثار حالة من الجدل في المغرب، فالبعض قال إن الرجل كان يمارس الفحشاء في السيارة، وطالبوا بضرورة ضبطه وإحضاره، حيث كانت سيارته متوقفة في منتصف الشارع بالمغرب، وفقا لما نشره موقع "اليوم 24" المغربي.

بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها المقطع المصور، قالت وزارة الداخلية، إنها فتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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يشار إلى أن القوات المساعدة في المغرب، هي فرقة أمنية خاضعة لنظام عسكري تعمل بالإضافة إلى الشرطة والدرك والجيش ورجال المطافئ، مهمتها حفظ النظام والأمن العام، وحراسة الحدود والنقط الحساسة، ومحاربة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.