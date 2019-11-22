بشرى وحلا شيحة والزاهد يرقصن في حفل الهضبة.. "ما بلاش نتكلم في الماضي"

شاركت الفنانة بشرى متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل عمرو دياب، الذي أقيم على هامش فعاليات ليالي مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

وظهرت بشرى في الفيديو، وهي ترقص بصحبة حلا شيحة وهنا الزاهد، على أغنية "ما بلاش نتكلم في الماضي"، كما تفاعلت أيضًا الفنانة لبلبة على نغمات الأغنية.

مهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الأيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".