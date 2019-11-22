صور.. مواقع التواصل اللبنانية تحتفي بـ"سيدة التبولة"

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ذهبت إلى أحد مصارف لبنان والتي أغلقت لأيام عديدة على إثر الاحتجاجات، وجدت نفسها في طابور طويل حيث عليها الانتظار لساعات طويلة حتى يأتي دورها، لكنها لم تستسلم للملل وأعدت الوجبة المفضلة لديها "التبولة"، لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة اللبنانية، باسم "سيدة التبولة".
عفوية السيدة اللبنانية أدهشت الجميع، حيث أحضرت البقدونس وقامت بتقطيعه لطبق التبولة، خلال انتظارها في طابور المصارف، وحينما اقتربت منها سيدة كانت تصورها أثناء ما تفعله، فردت قائلة بأنها تحضر طبق التبولة حتى يأتي دورها.
جرى تداول مقطع الفيديو على نطاق واسع، وتظهر فيه السيدة، توزع طبق "التبولة" بعدما أعدته على الحضور في المصرف.
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