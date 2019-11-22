صورة لريهام حجاج تثير تساؤل جمهورها: أنتي حامل؟.. والأخيرة ترد

سيل من التعليقات تلقته الفنانة ريهام حجاج على آخر صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، جميعها تؤكد حملها، وهو ما ردت عليه ريهام حجاج.

رغم أن صورة ريهام حجاج لم تكن ملفتة، فقد شاكرت جمهورها ومتابعيها صورة لها وهي في أحد المطاعم ممسكة بهاتفها، إلا أن متابعيها اتفقوا على أنها حامل وفي فتاة أيضا.

حرصت ريهام حجاج على الرد على معظم متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، خاصة هؤلاء الذين أصروا على حملها، وكان من بين التعليقات، "باينة حامل ما شاء الله"، و"هو انتي حامل؟"، و"مبروك شكلك حامل وفي بنت كمان مخلياكي قمر".

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ردود ريهام حجاج على متابعينها أكدت عدم حملها، ووصلت إلى قسمها بانها ليست حاملا على الإطلاق، فقالت، "اقسم بالله مش حامل"، ثم بدأت في السخرية من تلك التعليقات والضحك عليها.

زواج ريهام حجاج ومحمد حلاوة

وكانت الفنانة ريهام حجاج قد أعلنت زواجها من محمد حلاوة بعد إعلان ياسمين عبدالعزيز انفصالها عنه، لتبدأ حرب باردة بين الطرفين عبر "السوشيال ميديا"، حيث تؤكد حجاج على حب حلاوة لها، بينما ياسمين عبدالعزيز تؤكد الانفصال التام.