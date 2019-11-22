"السي في" من صفحة واحدة.. 5 خرفات عن فرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يسعى الباحث عن فرصة عمل، إلى إبراز طاقاته وإمكانياته لنيل الفرصة، فإذا كنت قدّمت على مقابلة لفرصة عمل، إليك 5 خرافات عن سوق العمل حاول تجنبها، وفقا لما ذكر موقع "بي بي سي".

1. خرافة: يجب ألا تتعدى سيرتك الذاتية صفحة واحدة

حقيقة: يجب أن تتكوّن السيرة الذاتية من صفحتين أو ثلاث صفحات

2. خرافة: لا يجب تدوين الملاحظات أثناء مقابلة العمل

حقيقة: لما لا؟ يمكنك تدوين الملاحظات بعد الاستئذان من مسؤول التوظيف

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3. خرافة: يمتلك المرشح الذي يتمتع بمؤهلات أعلى فرصة أكبر من غيره للحصول على الوظيفة

حقيقة: في الواقع، المؤهلات وحدها غير كافية، على المرشح أن يتوافق مع سياسة الشركة وتوجهاتها

4. خرافة: لا يمكنك التواصل مع جهة العمل مباشرة، إذا قمت بمقابلة العمل عن طريق شركة توظيف

حقيقة: يمكنك سؤال مسؤول التوظيف عن عنوان بريده الالكتروني ورقم هاتفه في نهاية المقابلة. وإذا رفض، فعليك احترام ذلك

5. خرافة: لا تعين الشركات موظفين جدد خلال الصيف أو مواسم العطلات، لذلك لا جدوى من البحث عن وظيفة في تلك الفترة

حقيقة: لا مانع من البحث عن فرصة عمل في أي وقت، والشركات تفتح باب التوظيف كلما احتاجت لذلك.