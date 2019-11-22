طريقة عمل شوربة البطاطس بالذرة والكريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري وصفة شوربة البطاطس بالذرة والكريمة، وفقًا لموقع "كوكباد". المكونات: حسب الكمية المطلوبة: - مرقة دجاج - ذرة ناضجة - كريمة طبخ Advertisements - ليمون - ملح - فلفل طريقة التحضير: تهرس البطاطس مع مرقة الدجاج في وعاء واحد، ثم تضاف الذرة وتوضع في وعاء على نار هادئة، ثم تضاف بعدها الكريمة وعصير الليمون والملح والفلفل، وتقدم مع شرائح اللحمة والبصل الأخضر بحسب الرغبة.

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