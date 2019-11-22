هنا موسكو.. الرجال لا يتخلون عن زوجاتهم أثناء الولادة

يحرص الرجال في موسكو على الوقوف إلى جانب زوجاتهم، ساعة الولادة والتي تعد أصعب الأوقات بالنسبة للمرأة في حياتها على الإطلاق.

وذكر أنطون أولينيف، كبير الأطباء المتخصصين في الأمراض النسائية لدى إدارة الصحة في حكومة موسكو، أن 30 % من نساء موسكو يوافقن على حضور الولادة من قبل أزواجهن وغيرهم من أفراد العائلة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

حسب كبير الأطباء فإن الكثير من آباء المستقبل يحضرون غرف الولادة لدعم زوجاتهم، وغالبًا ما ينضم إليهم أفراد العائلة الآخرون.

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وأوضح أن كل من يرغب بالحضور في غرفة الولادة من أفراد العائلة، يجب أن يخضع لفحوص طبية مختلفة، بما فيها فحص الدم وأشعة الصدر وأعضاء الجسم الأخرى وفحص الأجسام المضادة IG M وفحص الحصبة.

وأضاف الطبيب أن حضور غرفة الولادة لا يتطلب دفع أموال إضافية، لأن تلك الخدمة تدخل مجموعة الخدمات الطبية التي تقدم بموجب بوليصة التأمين الطبي الإلزامي.

يذكر أن أكثر الأسماء شعبية ضمن المواليد في موسكو، هو اسم ألكسندر للأولاد واسم صوفيا للبنات.