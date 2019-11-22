الامارات | تغريم ألماني أيقظ بوق سيارته الجيران

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ألماني أيقظ بوق سيارته الجيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غرمت شرطة مدينة أوبرزولتسين بولاية راينلاند بفالتس الألمانية، سائق سيارة، اعتاد إيقاظ جيرانه في الصباح الباكر، عبر بوق سيارته.

واشتكى الجيران لدى الشرطة من الرجل البالغ من العمر 56 عاماً، والذي دأب على استخدام بوق سيارته في نحو الساعة الخامسة صباحاً، منذ بداية العام الحالي، زاعماً أنه يستخدم البوق بسبب قطة.

وأوضحت الشرطة، الخميس، أن الرجل ناقض نفسه أثناء أخذ أقواله، مما جعل الشرطة تتأكد من صحة ما ذهب إليه الجيران، وتغرمه مالياً، «وأصبح من حق السكان الآن أن يتموا نومهم» Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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