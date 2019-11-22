"الأكمام البارزة" بصمة لافتة في مجموعة "اتوال لا بوتيك" للخريف

إتوال "لا بوتيك" ("Etoile "La boutique) هو متجر رائد يضمّ مجموعة كبيرة من العلامات الفاخرة، وقد أراد في خريف 2019 لفت النظر الى عصر الحركة النسائية. فالنساء أصبحن يستخدمن الآن، وفي أكثر من أي وقت مضى، الأزياء لعرض القضايا التي يحملن شعارها، وفي هذا لإطار، فإن إتوال "لا بوتيك" تشجعهن من أجل أن يشعرن بالتمكين والدعم من خلال صيحات الموضة التي يمكن جعلها تتناسب مع شخصياتهن المختلفة.

ومن هذه الصيحات "الاكمام البارزة" ( Power Sleeves) التي تطبع مجموعة البوتيك لخريف وشتاء 2019 – 2020، اذ تقدّم مجموعة واسعة من الفساتين ذات الأكمام المنتفخة وقطع ملابس مميزة لمصممين عالميين على غرار كارولينا هيريرا، ربيع كيروز أو سيمون روشا

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من المصمّم دايس كايك، اختار لك "اتوال لا بوتيك" هذه البدلة الدنيم التي تأتي بأكمام بارزة عند الاكتاف، لتضفي التميّز على التصميم البسيط والعمليّ.

من المصمّمة سيمون روشا، اختار البوتيك أيضاً هذا الفستان الميدي الذي يأتي بتصميم واسع مع النقشات البرتقالية الدائرية التي تزيّنه. ويأتي بأكمام تتّسم بالحجم الكبير، فيما أضيف اليه الكورسيه الأسود الضيّق مع الحزام المشدود على الخصر.

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فستان أحمر ميدي من علامة Self Portrait تلفتنا فيه سريعاً الأكمام القصيرة البارزة بتصميمها والتي تعطيه ستايل فينتاج مميّز. وتجدينه في "اتوال لا بوتيك"

من المصمّم ربيع كيروز، وقع الاختيار على هذا الفستان الكحلي الذي يأتي بطبقات عدّة مموّجة بشكل رائع. وجمال هذا التصميم يُستكمل من خلال الأكمام المنفوخة أيضاً والطويلة، مع السوار الذهبي الذي أضيف الى طرفها.

للمرأة التي تبحث عن الجرأة في الاطلالة، تجدين لدى "اتوال لا بوتيك" هذه التوب الذهبية ذات الأكمام الكبيرة واللافتة بحجمها، وهي تتزيّن بوشاح برتقاليّ معقود عند العنق.

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