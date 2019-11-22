إطلالات مميزة مع السراويل الجلدية في شتاء 2020

من قطع الأزياء التي لا تغيب أبداً عن موضة الشتاء هي السراويل الجلدية التي تعزّز من أناقة المرأة وفي الوقت نفسه يسهل ارتداؤه يومياً مع أي توب أو كارديغان.

نسقي السروال الجلدي الاسود مع الكنزة المحاكة المزينة بخيطان ذهبية براقة واختاري وضعيها اسفله. ويمكن أن تضيفي الجيليه الأسود الى اللوك أيضاً.

تألقي بالبدلة النسائية المصممة من الجلد الاسود الناعم لتكوني اكثر جمالاً واناقة في هذا الشتاء.

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اسحري الجميع باطلالة جريئة بالزي الجلدي ذات اللون البني حيث تنسقين السروال الواسع مع البوتس العالي والجاكيت القصيرة.

اطلالة ملفتة في هذا الزي الجلدي باللون الخمري حيث نسّق السروال ذات الارجل الواسعة مع الجاكيت الطويلة المزين بأحزمة صغيرة.

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كوني ملفتة في شتاء 2020 ونسقي السروال الجلدي الضيق مع القميص الجلدي الاسود والموضوع اسفله ومعه المعطف الفرو الاسود.

لتلفتي الانظار هذا الشتاء ارتدي سروال الجلد الاخضر مع الجاكيت الجلدية الخضراء ونسّقي معهما الكنزة ذات الياقة العالية السوداء.

كوني متميزة في اطلالتك مع السروال الجلدي باللون البني المنسق مع البلايزر الجلدية من اللون عينه وقد نسقت معهما البلوزة الرمادية.

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