حقيبة التويد نجمة موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

تمثل حقيبة التويد "Tweed Bag" نجمة الموضة النسائية في خريف/شتاء 2019/2020؛ حيث تشتمل عليها تشكيلات الماركات العالمية مثل Gucci و Chanel و Dolce & Gabbana وGuess.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ليديا ماير أن التويد هي خامة تتمتع بالمتانة وتمتاز بطابع شتوي فخم، مشيرة إلى أن حقائب التويد تأتي مرصعة بالأحجار الكريمة المقلدة أو تزدان بالتطريزات الجذابة.

وأضافت ماير أن بعض الموديلات تتألق بالمزج بين الخامات كالمزج بين التويد والجلد، مشيرة إلى أن حقائب التويد تتناغم مع الملابس المصنوعة من الجلد بصفة خاصة؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار وينطق بالأناقة والفخامة.