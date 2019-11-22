"آسيا" ترتدي "فستان البطانة" بـ"مهرجان القاهرة": عايزة أوصل رسالة معينة بلبسي

إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، جذبت الأنظار نحوها، لتشابه أزيائها مع فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي أثار الجدل سابقا في حفل ختام المهرجان نفسه العام الماضي، إلا أن الفنانة المسرحية آسيا محمود، أضفت عليه بعض التعديلات البسيطة، لجعله أكثر احتشاما.

"كنت عايزة أوصل رسالة هادفة معينة بفستاني".. ذلك هو الدافع الأساسي لاختيار "آسيا" ارتداء إطلالة مطابقة لـ"فستان رانيا"، موضحة لـ"هن"، أنها ترغب في التأكيد على إمكانية اتباع الموضة، وتقليد أزياء الفنانات، مع الحفاظ على هويتنا العربية، دون الحاجة إلى "الاتباع الأعمي" لبعض التقاليد العالمية المختلفة عن عاداتنا الشرقية، "إحنا نقدر نلبس شيك من غير ما يبقى مفتوح وفج"، لافتة إلى حبها الشديد لرانيا يوسف، والتي لم يحالفها الحظ لمقابلتها، ومعرفة تعليقها على إطلالتها.

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4 أسابيع استغرقتها الممثلة الشابة في إعداد أزيائها، التي كلفتها 800 جنيه، واختلفت عن تصميم فستان "رانيا" بوجود بطانة واضحة تصل إلى أعلى الركبة، بالإضافة إلى أكمام طويلة حتى المعصمين، بينما ارتدت رانيا حينها "كاش مايوه" قصيرا، وسط إعجاب أصدقاء الفنانة المسرحية بفستانها، الذين قالوا لها تعليقات فكاهية، من بينها: "هى هى.. بس آسيا لابسة جلابية".

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السعادة والفخر تملكان الممثلة لمشاركتها في "القاهرة السينمائي"، عقب 3 سنوات من عملها بعدة مسرحيات، على رأسها "البيت الكبير" و"بدرية اتخطفت"، فضلا عن تصويرها فيلم "حب على الطاير"، ساعية للمشاركة في المزيد من الأعمال الفنية، والتي تختلف عن مجال دراستها في كلية التجارة قسم إدارة أعمال، إلا أنها تعشق التمثيل والغناء منذ صغرها: "بحس بفرحة غير عادية لم أقف وأمثل.. دي أكتر حاجة بستمتع بيها في حياتي".

تفاصيل فستان رانيا يوسف "المثير للجدل" في ختام "القاهرة السينمائي" 2018

خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، العام الماضي، تعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة، ما أدى لإظهار منطقة حساسة بجسدها، وترتب عليه تصدر محرك البحث "جوجل" لعدة أيام، وإصدارها بيان رسمي تعتذر خلاله، يتضمن أنها لم تقصد التحريض على الفتن والفواحش، ثم أكدت في التصريحات الإعلامية، أنها غير نادمة على ظهورها بتلك الإطلالة.

فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الأيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".