طريقة عمل قرنبيط دايت

القرنبيط معروف بأنه نبات حارق للدهون، إلا أن طريقة طهيه المصرية تسبب زيادة الوزن، سواء كان مقليا، أو عجة، أو غيرها من الطرق التقليدية، ولكن هناك طريقة يمكن بها إعداد القرنبيط دايت. المقادير ثمرة قرنبيط كبيرة ومقطعة. 2 ملعقة كبيرة ثوم مهروس. 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. ملح وفلفل أسود وبهارات (حسب الرغبة). Advertisements طريقة التحضير يسخن الفرن على حرارة 200 مئوية وترش صينية كبيرة بقليل من الزيت. يخلط زيت الزيتون والثوم في كيس كبير. تضاف قطع القرنبيط المقطعة ثم يغلق الكيس ويخلط جيدا. يسكب الخليط في الصينية المحضرة، المدهونة بالزيت. تدخل الصينية الفرن 25 دقيقة مع تقليب القرنبيط إلى أن يحمر. يزين بالبقدونس والملح والبهارات ثم يقدّم .

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