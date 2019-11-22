رضوى الشربيني تُعلق على إطلالات الفنانات في افتتاح "القاهرة السينمائي"

استعرضت الإعلامية رضوى الشربيني، إطلالات الفنانات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، حيث ذكرت أن الفنانة مي سليم كانت موفقة في اختيار فستانها بدرجة كبيرة، مضيفة :" كان لائق عليها جدا وشكلها كان لطيف ورقيق زي الملائكة".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، على شاشة "cbc سفره"، أن الفنانة ياسمين رئيس لفتت انتباه الجميع بالفستان التي ارتدته، وكان هناك إشادة كبيرة به "ناس كتير كانت ملمومة عليها"، بينما وصفت فستان الفنانة أمينة خليل بـ "الشياكة"، وقالت "كانت واقفة بين الناس زي الفراشة، بس فيه ناس كتير انتقدوها".

وأوضحت أن الفستان الذي ارتدته الفنانة منة شلبي كان جميلا للغاية، وكان لائقا على لون بشرتها وملامحها، معقبة: "بس خست جدا جدا جدا جدا، برافو عليكي يا منة"، كما أشادت بالفستان الذي ارتدته حلا شيحة وذكرت أن شيحة قامت بتصميم الفستان قبل أيام قليلة من بدء المهرجان ولم تكن مستعدة له.

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وأشارت إلى أن لون الفستان الذي ارتدته الفنانة هنا شيحة كان خطيرا، واللون يجذب العين، بينما الجميع كان معجبا باللوك الذي قامت به الفنانة نور، حيث كان الفستان الذي ارتدته لائقا عليها بشكل كبير جدا، فيما كانت الفنانة بشرى موفقة جدا في اختيار الفستان، رغم أنها قررت ارتداءه يوم المهرجان ظهرًا ولم يكن في حسبانها ارتداؤه.

ووصف رضوى الشربيني، الفنانة شيرين رضا بـ "قطة" السينما المصرية، حيث قالت "كتكوتة في نفسها، لون فستانها كان حلو جدا وكل مهرجان بتحضره"، بينما الفنانة هند صبري موفقة دائما وأبدًا في جميع إطلالتها، والكثيرون كانوا سعداء بفستانها.

وتابعت: "الفنانة يسرا ربنا يديها الصحة وطول العمر، هي الطاقة الإيجابية والشياكة والحلاوة، روحها الحلوة طالعة على أي فستان لابساه".