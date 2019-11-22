قالوا عنها ابنة وفاء.. 6 معلومات عن آيتن عامر في عيد ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة أيتن عامر بعيد ميلادها الـ 33، والتي تألقت أول أمس خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 41، حيث لاحظ الجميع خسارة ملحوظة في الوزن، وتقدم "هُن" معلومات عن الفنانة في عيد ميلادها.

ولدت "أيتن" في مدينة الإسكندرية باسم مختلف عن الحالي وهو سمر أحمد محمد عبدالغفار.

كانت أولى مشاركاتها الفنية وهي في الثامنة عشرة من عمرها وذلك من خلال مسلسل "ملح الأرض" إلى جوار شقيقتها وفاء عامر والفنان محمد صبحي وذلك عام 2004.

Advertisements

"حضرة المتهم أبي" كان البداية الفعلية لأيتن رغم أنها كانت ما زالت في عمر الـ 20 والتي عرفها الجمهور من خلاله وذلك عام 2006 بطولة الراحل نور الشريف.

الفنانة التي تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، كانت دائما تحوم حولها شائعة وهي أنها ابنة لشقيقتها وفاء، الا أن النجمتين دائما ما ينفيان ذلك.

أنجبت الفنانة الشابة يوسف وأيتن، بعد زواجها عام 2015 من مدير التصوير محمد عز العرب، والذي ظهر معها كضيف شرف في فيلم "يا تهدي يا تعدي".

لجأت "أيتن" للمتابعة مع دكتور تغذية علاجية عقب الولادة لإنزال وزنها، الأمر الذي دفعها لنشره عبر صفحات السوشيال ميديا بعد نجاح تجربتها وأطلق على الحمية الغذائية "رجيم أيتن عامر".