يفضله الأطفال.. طريقة عمل الموز المقلي

يعتبر الموز المقلي، من أكثر الأطعمة التي يفضلها الكثيرون وبخاصة الأطفال، نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات البيوت في طرق إعداده. وإليك طريقة عمل الموز المقلي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير الموز المقلي موز 1 وربع كوب دقيق بيكنج بودرة 3 بيض مخفوق حليب زيت للقلي Advertisements صوص كراميل طريقة تحضير الموز المقلي - يخلط الدقيق مع البيض، والحليب - يغمر الموز في خليط الدقيق - تقلى في زيت غزير وساخن - تزين بصوص الكراميل

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