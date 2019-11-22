دائما ما تبحث السيدات عن أطباق الحلوى الجديدة، لتقديمها لأسرتها ولذلك تبحث عن الجديد، وتقدم "هُن" طريقة عمل الموز المقلي للشيف أميرة شنب. مقادير موز مقلي 6 موز 1 وربع كوب دقيق بيكنج بودرة 3 بيض مخفوق حليب Advertisements زيت للقلي للتقديم صوص كراميل طريقة تحضير موز مقلي يخلط الدقيق مع البيض، والحليب يغمر الموز في خليط الدقيق تقلى في زيت غزير وساخن تزين بصوص الكراميل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل موز مقلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.