"زارت قبر شيعي ودير مسيحي وهاجمت الشعراوي".. تصريحات وطقوس دينية مثيرة للجدل لـ"إلهام شاهين"

تصريحات وطقوس دينية مثيرة للجدل، صاحبت الفنانة إلهام شاهين خلال مشوارها انتهت بتصريحاتها، "أن رجال الدين يتحدثون عن الدين، في قضايا لم ترد في الدين أساسًا مثلما قال الشعراوي، إن مريض الكلى لا يجب أن يعالج من مرضه".

ويختلف ذلك عن تصريحاتها السابقة في برنامج "الطريق" مع الشيخ مظهر شاهين، على قناة "التحرير"، التي أكدت فيها "أن الشيخ الشعراوي أثر في حياتنا كلنا واتعلمنا منه حاجات كتير، أقواله هتفضل كل حياتنا نتعلم منها".

ويرصد "هُن"، أكثر مواقف إلهام شاهين المثيرة للجدل:

إلهام شاهين بالحجاب داخل ضريح "إمام شيعي" بالعراق

تصرف أثارت به الفنانة إلهام شاهين الجدل حين قررت ارتداء الحجاب خلال تواجدها بضريح إمام شيعي، أثناء زيارتها إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونشرت "شاهين"، صورا لها من هذه الزيارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

سؤال تردد في أذهان الكثيرين، خاصة بعدما تداول البعض صورا لها بالحجاب أثناء زيارتها إلى العراق، لتكريمها فى مهرجان بابل للثقافة والفنون، لكنها كشفت عن حقيقة ديانتها خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة".

سألت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة، الفنانة إلهام شاهين قائلة: "قالوا عنك انتي ملتك إيه؟ شيعية ولا مسلمة ولا مسيحية؟".

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فردت عليها قائلة: "أنا مسلمة أكيد.. وبعتبر إني كل دول لأنى بحترم كل الأديان السماوية.. وليس لدى أي مانع أو مشكلة في التقرب من كل الطوائف أو الملل".

إلهام شاهين تضيء الشموع داخل دير مسيحى في سوريا

نشرت إلهام شاهين صورة لها في وقت سابق عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، داخل دير مار توما أثناء زيارتها لـ سوريا، لحضور افتتاح معرض دمشق الدولي مع عدد من الفنانين.

الشيوخ يتحدثون في قضايا لم ترد بالدين والشعراوي مثال واضح

وخلال حضورها اليوم مناقشة كتاب " هذه أصنامكم وهذه فأسي.. لماذا يخاصم المسلمون الحداثة"، قالت الفنانة إلهام شاهين، موجهة الكلمة إلى خالد منتصر: "أنا تعلمت منك كثيرا، وأحب كل ما تكتبه، وأردده في المقابلات التي أشارك فيها"، مشيرة إلى أن رجال الدين يتحدثون عن الدين، في قضايا لم ترد في الدين أساسًا مثلما قال الشعراوي، إن مريض الكلى لا يجب أن يتعالج من مرضه.