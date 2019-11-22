الامارات | «لاست إكزت» تستقبل «أكشن بارك» محطة ترفيهية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «لاست إكزت» تستقبل «أكشن بارك» محطة ترفيهية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرصاً منها على مواكبة آخر تطورات مجال الترفيه، تستعد مدينة دبي لاستقبال «أكشن بارك»، المحطة الترفيهية الجديدة الحافلة بالجرأة والمغامرة. وستتخذ المحطة الأولى من نوعها من «لاست إكزت باتجاه أبوظبي»، موقعاً لها لتكون خياراً مثالياً لمن يرغب في قضاء وقت ممتع وتجربة فريدة من نوعها.

وستضم «أكشن بارك» مجموعة من الأنشطة المبتكرة، مثل لعبة الأكشن بينت بول المثيرة، والفكرة الفريدة من نوعها «البيت المقلوب»،«أب سايد داون هاوس» إضافة إلى غرفة التحطيم «سماش روم»، وغيرها من الفعاليات غير التقليدية.

وأفاد مؤسس «أكشن بارك»، حسام زمّار: «نسعى لتقديم تجربة مبتكرة تجمع بين أنشطة المتعة والمغامرة، وبين وجهات الطعام في موقع واحد، لذا قمنا مباشرة بالتخطيط لتقديم مفهوم جديد من نوعه، والتوسع بالمشهد الترفيهي في الإمارات، وبالإضافة إلى ذلك فإن اختيارنا لـ(لاست إكزت باتجاه أبوظبي) جعل من (أكشن بارك) ليس فقط محطة ترفيهية بل تجربة متكاملة يقضي من خلالها الزوّار يوماً كاملاً».

ومن المتوقع أن تشهد «أكشن بارك» إقبال مختلف الزوار، سواء كانوا سياحاً أو عائلات أو من الشباب العاشقين للمغامرة والترفيه. كما يعتبر موقع «أكشن بارك» مميّزاً لسهولة الوصول إليه من قبل سكان مدينتَي دبي وأبوظبي على حدّ سواء.