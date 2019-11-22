الامارات | «زينج هيز».. نكهات الصين بلمسة عصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «زينج هيز».. نكهات الصين بلمسة عصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعلن «زينج هيز»، المطعم الصيني الشهير في فندق «جميرا ميناء السلام»، عن افتتاح أبوابه مجدداً مع انضمام شيف جديد للمطعم. ويتميز المطعم الصيني المرموق بتصميمه المبتكر، متيحاً لضيوفه تجربة مثالية وسط أجواء فريدة وديكورات عصرية أنيقة، فضلاً عن باقة جديدة من المأكولات الشهية التي تم تحضيرها على أيدي الشيف الجديد «وي».

يعد «زينج هيز» ملاذاً أنيقاً ضمن موقع فريد، ويقدم للذواقة تشكيلة من أشهى المأكولات والكوكتيلات المبتكرة، علاوة على تقديم مجموعة من أطباق المطبخ الصيني المعاصر، حيث تم ابتكار قائمة الطعام الجديدة على أيدي الشيف الماليزي البارع، لاي مين وي، الذي أمضى تسع سنوات من العمل في مطاعم «هاكاسان» العالمية في لندن ودبي والدوحة. وتحظى وجهة المأكولات الصينية الراقية بمكانة رائدة عبر مزيج فريد يجمع بين المهارة العالية والشغف، ما يضمن لضيوف المطعم تجربة استثنائية مكونة من المأكولات العريقة المحضرة بلمسة عصرية وسط أجواء أنيقة.

ويحرص المطعم على الالتزام بتقديم أعلى معايير الطهو المتميز تحت إشراف رئيس الطهاة، مايكل إيليس، وقسم المأكولات في مجموعة جميرا، علاوة على إتاحة أجواء مثالية تعكس أسلوب المطاعم المرموقة ضمن منطقة الشرق الأقصى. وقد أبدع الشيف «وي» في تحضير القائمة الجديدة، مركّزاً على استخدام أجود المكونات لابتكار أطباق لا تُضاهى وتحمل بصمة فريدة تراعي تقاليد وتقنيات الطهو العريقة.