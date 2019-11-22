الامارات | نهار ممتع وصحي على طريقة «أرماني»

شكرا لقرائتكم خبر عن نهار ممتع وصحي على طريقة «أرماني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوفر «أرماني /‏ سبا»، بأسعار مدروسة ومناسبة من خلال تجربة بحسب الطلب، يوماً من الاسترخاء والإلهام، بمساعدة معالجين محترفين يأخذون الضيف في رحلة تستمر 100 دقيقة من العلاجات التي تصمم خصيصاً للضيف. استلقِ واسترخِ من خلال علاج متميز للوجه مدته ساعة واحدة، باستخدام مستحضرات أرماني للعناية بالبشرة، بينما يضع معالجونا بمهارة مستحضر Crema Nera‏ لها ومستحضر Skin Minerals‏ له على الوجه، باستخدام الأحجار الساخنة والباردة لترميم جميع أنواع البشرة، وتحسين مظهرها وتنعيمها. استسلم لجلسة تدليك للظهر مدتها 30 دقيقة، وتخلّص من أيّ عقد ناتجة عن التوتر، ثم انتقل للاستمتاع حصراً بمرافق أرماني /‏ تيرمي بفضل تذكرة دخول ليوم كامل. بدءاً من الأول إلى 30 نوفمبر الجاري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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