الامارات | «تريفور سوربي» تطلق مجموعة الزيوت الثمينة

شكرا لقرائتكم خبر عن «تريفور سوربي» تطلق مجموعة الزيوت الثمينة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضيف مجموعة الصالون من «تريفور سوربي» إلى منتجاتها المحترفة للعناية بالشعر، تشكيلة زيوت الشعر الثمينة، والمصممة خصيصاً لبثّ الحيوية في الشعر المتعب والباهت.
تتكون مجموعة الزيوت الثمينة من الشامبو الفاخر للتنظيف والحماية، ومرطب مغذٍّ بمفعول عميق للتنعيم والتمليس، وزيت اللمعان لتغذية الشعر الجاف ومنحه اللمعان والترطيب، ويعتبر مثالياً لمحاربة التجعد والأطراف المتقصفة، ويمكن استخدامه على الشعر الرطب كعلاج تغذية، أو على الشعر الجاف للتحكم في الشعر المتطاير وإضفاء المزيد من التألق. تمتاز مجموعة الزيوت الثمينة بتركيبة تحتوي على زيوت الأرجان والإنكا إنشي الغنية بالفيتامينات، والتي تعمل على تغذية أكثر أنواع الشعر جفافاً لتتركه صحياً وكثيفاً ولامعاً.
تمتاز المنتجات بأنها نباتية بالكامل وخالية من السولفات وكلوريد الصوديوم والغلوتين والزيوت المعدنية، وبتركيبة طبيعية بنسبة 94% كما لم يتم اختبارها على الحيوانات. ما يعني أنها منتجات لطيفة على فروة الرأس ومناسبة للشعر الملون.
تتوافر مجموعة الزيوت الثمينة من «تريفور سوربي» في صيدليات ابن سينا وبووتس في دولة الإمارات، وموقع www.noon.com.
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