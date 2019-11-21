أعراض تضخم الأطراف.. الأسباب والعلاج

قد يلاحظ البعض مع بداية سن البلوغ حدوث تضخم في الأطراف، وهو ما يعرف علميًا بـ "ضخامة الأطراف"، وحسب الموقع المعني بالطب "مايو كلينك" فإن الزيادة تزداد في حجم عِظامك بما في ذلك عِظام يدَيك وقدَمَيك ووَجهِك.

أعراض ضخامة الأطراف

خشونة ملامح الوجه وتضخُّمها

جلد خشن دهني سميك

التعرُّق المفرط ورائحة في الجسم

ظهور بروزات صغيرة في نسيج الجلد (الزوائد الجلدية)

إجهاد، وضعف في العضلات

صوت عميق وأجش نتيجة تضخُّم الأحبال الصوتية والجيوب الأنفية

الشخير الصاخب بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي

ضعف الرؤية

حالات الصداع

تضخُّم اللسان

ألم في المِفصل ومحدودية حركته

حالات عدم انتظام دورة الحيض في النساء

ضعف الانتصاب عند الرجال

تضخم الأعضاء مثل القلب

Advertisements

ضعف الرغبة الجنسية

أسباب ضخامة الأطراف

تَحدث الإصابة بتضخُّم الأطراف نتيجة الإفراز المفرط للغدة النخامية لكمية كبيرة جدًّا من هرمون النمو (GH) بمرور الوقت. الغدة النخامية هي غدة صغيرة تَقع عند قاعدة الدماغ أسفل جسر الأنف، وهي تُنتج عددًا من الهرمونات. يَلعب هرمون النمو دورًا مهمًّا في التحكم في النمو البدني.

وعندما يُفرز هرمون النمو في مجرى الدم، فإنه يُحفز الكبد على إنتاج هرمون يُسمى عامل النمو شبيه الأنسولين 1 (IGF-I). وبدوره، يُحفز عامل النمو شبيه الأنسولين 1 نمو العظام والأنسجة الأخرى.

إذا أفرزت الغدة النخامية كميات كبيرة جدًّا من هرمون النمو، فإنه يَنتج عن ذلك إفراز كميات زائدة من عامل النمو شبيه الأنسولين 1. يُمكن أن تُسبب الكميات الزائدة من عامل النمو شبيه الأنسولين 1 في نمو غير طبيعي للأنسجة الرخوة والهيكل العظمي والعلامات والأعراض الأخرى المميزة لتضخم الأطراف والعملقة.

الورم هو أكثر الأسباب شيوعًا لإنتاج كميات كبيرة جدًّا من هرمون النمو لدى البالغين كأورام أورام الغدة النخامية وأورام غير نخامية.

مضاعفات ضخامة الأطراف

فرط ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

أمراض القلب والأوعية الدموية، وخاصةً تضخم القلب (اعتلال عضلة القلب)

الفُصال العظمي

داء السكري

تضخم الغدة الدرقية

الأجزاء المسرطنة النامية (سلائل المعدة) على بطانة القولون

انقطاع النفس أثناء النوم هو اضطراب خطير محتمل، حيث يتوقف التنفس ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم

متلازمة النفق الرسغي

الضغط على الحبل الشوكي

فقدان البصر