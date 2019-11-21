وفد دولي يتفقد أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات بالفيوم

تفقد اليوم الخميس، وفدا برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وتحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، وبحضور الوزير المفوض السفير محمود عفيفى نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، وفيليتشى لونجوباردي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر، وبرونو مايس ممثل يونيسف في مصر، وإيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير يان تيسليف سفير السويد في مصر، أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي" التي يتم تنفيذها من خلال برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم بمحافظة الفيوم بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون، حيث أقيم أول معسكر لـ"دوّي" مما يجعل الفيوم أول محافظة ترعى وتتبنى حزمة الأنشطة الخاصة بهذه المبادرة.

يأتي ذلك، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الطفولة ومرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ووجهت الدكتورة عزة العشماوي، الشكر لمحافظ الفيوم على تعاونه ودعمه لكافة الأنشطة المنفذة داخل المحافظة والتي تدعم حقوق الأطفال ولاسيما تمكين الفتيات، وتوجهت بالشكر أيضا للوفد المرافق رفيع المستوى شركاء التنمية في مصر.

كما وجهت التهنئة لأطفال مصر بمناسبة أعياد الطفولة، لافتة إلى أن المجلس خلال شهر نوفمبر يحتفل بأعياد الطفولة وبمناسبة مرور 30 عاما على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي كانت برهاناً على اعتراف دول العالم بحقوق أصيلة للطفل كحقه في الحياة والبقاء والنمو والعمل على إنفاذ وتحقيق مصلحته الفضلى، وكل ذلك بمساواة وعدل دون تمييز، مشيرة إلى أن المجلس ينظم عدة فاعليات بمشاركة الأطفال، كما يشارك اليوم أطفال محافظة الفيوم الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الوطنية لتمكين البنات "دوّي".

ولفتت إلى أن هناك 19 مليون فتاة تقل أعمارهن عن 20 عامًا في مصر، ويمثلن خمس سكان مصر، وتم بذل العديد من الجهود لدعم النساء والفتيات في مصر إلا أن الفتيات لازلن يتعرضن لممارسات ضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، الأمر الذي دفعنا إلى إطلاق مبادرة وطنية لتمكين البنات الأطفال ودعم حقوقهن من خلال مشاركتهن.

Advertisements

وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منذ عقود أعطى الأولوية للمساواة بين الجنسين، وهذا ما تم التأكيد عليه في الإطار الإستراتيجي الوطني والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030، مشيرة إلى أن للفتيات الحق في المشاركة وأن يكن لهن صوت مسموع يؤخذ في الاعتبار ولهن الحق في فرص آمنة وعادلة تتيح لهن تكوين أراء والتعبير عنها.

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي لإلى أن المعسكر الذي اختتم أعماله اليوم هو نتاج تعاون مثمر بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظة الفيوم ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون في مصر و"يونيسف"، حيث تفقد الوفد اليوم أعمال المعسكر وشهدوا أنشطة وبرامج "دوّي".

كما التقى الوفد الزائر ما يزيد عن ستين طفلا تتراوح أعمارهم بين الحادية عشر والسادسة عشر عاما وأسرهم، وذلك في سياق أنشطة وفاعليات دوّي المقدمة في المعسكر، كورش التعلم الرقمي والمسرح التفاعلي ودوائر الحكي التي تتيح للأطفال المشاركين من خلالها الفرصة للتعبير عن ذاتهم حول مختلف الموضوعات والقضايا مثل الصحة والسلامة البدنية والزواج والتطلعات والطموحات.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، تبنيه لمبادرة تمكين البنات "دوّي" كما وعد أنها ستكون من المحافظات الرائدة في هذا الملف، كما أعلن دعمه الكامل لكل أنشطة المبادرة، مؤكدا أن المحافظة بكل أجهزتها ستعمل من أجل مكافحة الممارسات الضارة للفتيات ولتمكينهن.

يذكر أن "دوّي"، مبادرة وطنية لتمكين البنات أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعايته وبالتنسيق مع يونيسف مصر وبالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الثقافة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمجتمع المدني، وهدفها هو دعم الفتيات وتمكينهن للحصول على أفضل الفرص وتحسين مهارتهن