رانيا يوسف بإطلالة جريئة في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت:بسمة مشالي- تصوير: محمود عبد الناصر

من جديد، لفتت الفنانة رانيا يوسف، الأنظار بعد ظهورها اليوم بإطلالة اتسمت بالجرأة، خلال فاعليات اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41، لحضور عرضًا خاصًا للفيلم التونسي "بيك نعيش"، ضمن عروض مسابقة آفاق السينما العربية.

ارتدت "رانيا" فستان قصير مُجسم، مكشوف الصدر، رمادي اللون، جاء بأكمام طويلة ومحدد الخصر، وحمل توقيع دار الازياء العالمية BALMAIN، ونسقت إطلالتها بالكامل الاستايلست Yasmin Din.

وزينت رانيا إطلالتها بالمجوهرات الألماسية من IRAM، وحملت حقيبة يد صغيرة من الجلد اللامع ونسقت معها حذاء ذو كعب رفيع من Philipp Plein.

واعتمدت "رانيا" على المكياج البرونزي من لمسات خبير التجميل mona el messery، و نسقت مع إطلالتها تصفيفة الشعر المنسدل مع رفع الجزء العلوي بمساعدة مصفف الشعر الشهير Haitham Dahab.