"الجنس مقابل العمل".. إيقاف مديرة بنك بعد ابتزازها لـ200 رجل في زامبيا

لجأ البنك الوطني الزامبي إلى إيقاف مديرة البنك التنفيذية عن العمل، بعد وصول عدد من الشكاوى تتهمها بابتزاز نحو 200 رجل جنسيًا، وهذا مقابل إنهاء مصالحهم أو توظيفهم بالبنك.

واستدرجت المديرة التنفيذية عددًا من عملاء البنك، والباحثين عن العمل، لإقامة علاقة جنسية معها، مقابل إنهاء أعمالهم، أو توظيفهم، مستغلة نفوذها، وهذا بحسب صحيفة "Zambian Observer".

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وأوضحت الصحيفة أن المديرة المتهمة تبلغ من العمر 39 عاما، وهي تَعِد العملاء بالموافقة على طلبات القروض المصرفية الخاصة بهم التي يطلبونها في حالة الموافقة على طلبها.

وبعد أن تقدم 10 رجال رسميًا بشكاوى ضدها، قررت إدارة البنك إيقافها رسميًا، دون توضيح للعقوبات التى ينوي إجراءها معها.

وأوضحت الصحيفة أن السيدة انشغلت بالحصول على مؤهلات أكاديمة مختلفة، قبل العثور على شريك، وأنها غير متزوجة لهذا السبب.