"يشبه الكريمة ويضر الأطفال".. معلومات عن حليب اللوز "البديل النباتي" للألبان الحيوانية

حليب اللوز من أشهر البدائل النباتية للألبان المستخرجة من الحيوانات، والتي يمكن الاعتماد عليها عوضا عن الحليب الطبيعي.
وفيما يلي معلومات عن مكونات حليب اللوز وأبرز مميزات وعيوب ذلك اللبن النباتي، وفقا لما ذكره الموقع الطبي "Medical news today".
كيف يصنع حليب اللوز؟
يصنع حليب اللوز من الماء وخلاصة حبات اللوز المطحونة.
مميزات حليب اللوز
- يحتوي الكوب الواحد منه على 50% من فيتامين "E".
- يتميز بقوام متماسك يشبة الكريمة، ومذاق مميز.
- يحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية، لذلك فهو مناسب لمتبعي الحمية الغذائية.
عيوب حليب اللوز
- يحتوي على نسبة ضئيلة من البروتين.
- لا يناسب جميع الفئات العمرية، حيث يفضل ألا يتناوله الأطفال، لأنه يعيد امتصاص الحديد بسهولة.
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