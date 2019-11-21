"الأسود" يسيطر على إطلالات نجمات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

سيطر اللون الأسود، على فساتين النجوم بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، الذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وظهرت عدد من النجمات بفستان أسود اللون، أبرزهن "دينا، وبسمة، ونسرين آمين، ورانيا يوسف، ومريم حسن، ورضوى الشربيني، وميس حمدان، ونجلاء بدر، وروجينا، وهيدي كرم، ودرة، وهنا شيحة، ونسرين طافش".

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يذكر أن الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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