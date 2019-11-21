"قصير ومكشوف".. رانيا يوسف بأزياء "جريئة" في ثاني أيام "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة رانيا يوسف في فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41 والمقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، مطلة بأزياء "جريئة".

وأطلت "يوسف" بفستان قصير وضيق، تميز بأنه مكشوف الصدر، وذو أكمام طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر "إنسيابية"، ومكياج "سموكي".

وتأتي تلك الإطلالة، عقب إثارتها الجدل، مساء أمس، بإطلالتها في حفل افتتاح المهرجان، حيث اختارت ارتداء فستان أسود مكشوف من الظهر، والذي تميز بأنه طويل، ذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تتصدر محرك البحث "جوجل"، وترند "تويتر".

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وانطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الأيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".