داعية إسلامي: من خلعت الحجاب "عاصية".. والدعوة لتركه "كارثة"

قال الشيخ أشرف الفيل، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم لم يُصدر الحكم على العاصي وخاطبهم بأنهم مؤمنين، وهذه لفتة من القرآن بعدم جواز إطلاق الأحكام على العصاة، حيث يدعي البعض إفكًا أن العاصي يخرج من الملة وهذا أمر غير صحيح.

وأضاف "الفيل"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC": "السيدة أو الفتاة التي تخلع الحجاب هي عاصية بس براحتها، لكن الكارثة أنها تدعو أخريات لخلعه، ودي كارثة كبيرة بمعني الكلمة".