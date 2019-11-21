فيديو.. قصة حب أيتن عامر وزوجها عز العرب.. بدأت بخناقة

"مشادة كلامية فانتقاد فمصالحة فحب فإعجاب ثم زواج"، هكذا كان التدرج لعلاقة الفنانة أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب، حيث التقيا للمرة الأولى خلال تصوير مسلسل "السبع وصايا"، ثم تكرر اللقاء مجددًا خلال فيلم "زنقة ستات".

ويتزامن اليوم 22 نوفمبر، يوم ميلاد الفنانة أيتن عامر الـ33، ويقدم هُن قصة حب الفنانة أيتن عامر وزوجها محمد عز العرب.

وكشفت أيتن خلال استضافتها مع زوجها في برنامج "ثلاثة في واحد"، مع الفنانة شيماء سيف، بداية تعارفها هي وزوجها فكان أول لقاء بينهم خلال تصوير مسلسل "السبع وصايا"، قائلة خلال أحداث الحلقة: "مكنتش بحبه خالص كان دمه تقيل وسخيف".

تجدد اللقاء بين الثنائي مجددًا خلال فيلم "زنقة ستات"، مؤكدة أنها لم تكن تعرف أنه مدير التصوير، ليقاطعها "كنتي عارفة وقالك فلان".

وفي نهاية تصوير العمل قرر الفريق الخروج لأحد الكافيهات فى المهندسين، وعندما أرادت دفع الحساب قيل لها بأن حسابها عند "عز العرب"، وهو الأمر الذي لم تقبله وقامت لترد له الحساب، قائلة: "قمت مكرمشاله 200 جنيه"، والتي رفض أخذها، ورد عليها مازحًا: "عيد ميلادي كمان 3 أيام".

وقررت أيتن أن تردها له بهدية واشترت له زجاجة عطر، واكتشفت أنه نفس العطر الذي يستخدمه دون أن تعلم ومن هنا بدأت قصة حبهما.

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الخطبة

احتفلت الفنانة الشابة آيتن عامر، بخطوبتها على عز العرب مدير تصوير فيلمها الأخير"زنقة الستات"، وذلك في أجواء عائلية، حيث اقتصر الحضور على الأسرة الأصدقاء المقربين من الممثلة الشابة.

وأقيم الاحتفال بمنزل شقيقتها الكبرى الفنانة وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي، وطغت أجواء من البهجة والفرح بين الحضور.

وقالت أيتن خلال استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية "بسمة وهبة"، إنها لا تُحب أن يُشاهدها زوجها في أي مشاهد "دلع" في أي عمل فني تُقدمها سواء الأعمال الدرامية أو السينمائية، موضحة أنها لا تكون خجولة عندما يشاهدها زوجها ولكنها لا تُريد أن يحدث ذلك كون هذا لا يحدث في حياتها العادية في المنزل.

وأضافت مازحة: "أنا ببقى عسكري أخضر في البيت، وبقول للناس متصدقوش كل ما يُعرض في السينما والدراما، محدش يا جماعة يُطلب من مراته تقلد أي فنانة".

وتابعت: "إحنا بنضف ونطبخ ونشوف شغل البيت قبل الشغل، لكن يوم الشغل مبنعملش أي حاجة غير إننا نحط مكياج ونمثل".