بـ"الأحضان والقبلات".. تامر حبيب يحتفل بتكريم منة شلبي على طريقته الخاصة

بـ 5 صور تجمعه بالفنانة منة شلبي، احتفل السيناريست تامر حبيب بتكريم الممثلة الشابة بجائزة فاتن حمامة للتميز، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41.

الصور التي نشرها "حبيب"، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، تظهر محبته لـ"منة"، من خلال احتضانه وتقبيله لها، معلقا: "لما ربنا ينعم عليك بأخت أمك ماخلفتهاش، ولو أن الإتنين زيزي، وبنت أنت ماخلفتهاش، وأم أصغر منك"، متابعا في مدحها، قائلا: "صاحبة أرجل من أرجل جدع، وزميلة تشرف وترفع الراس، وتبقى فخور ومتفشخر بيها في أي مكان تبقي الإجابة: منجاية القلب من جوه.. مبروك عليكي التكريم اللي تستاهليه جداً حداً جداً يا قلب القلب من جوه".

ويلقى المنشور تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز التعليقات: "بنحبكم أنتم الأتنين"، و"منة شلبي ممثلة شاطرة وتشرف بجد"، و"ألف مبروك يا منة.. تستاهلي كل حب ونجاح".

Advertisements

وكانت الفنانة منة شلبي، أعربت عن سعادتها بتكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 41 بجائزة فاتن حمامة للتميز، حيث أهدت هذه الجائزة لوالدتها التي تساعدها على النجاح، قائلا: "أنا بنجح عشان خاطر أمي".

وأضافت "شلبي"، خلال حفل افتتاح المهرجان، أن تكريمها بهذه الجائزة مهم للغاية وهي فخورة بذلك، موجهة الشكر والتقدير لزملائها الذين بادلوها فرحة الجائزة، ووقفوا بجانبها، مضيفة: "سعيدة جدًا أني أقف الآن وسط الاستاذة الكبار في مجال السينما".

وانطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيا، حيث تتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، بالإضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".