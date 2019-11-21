بالصور - هبة مجدي بإطلالة مفعمة بالرقي والأنوثة في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

اعتادت النجمة هبة مجدي الظهور بالإطلالات الكلاسيكية الأنيقة في المناسبات المختلفة، كان آخرها افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41.

ارتدت هبة فستان أصفر بتصميم الـ Ballgown الذي يأخذ شكل الجسم من الأعلى حتى منتصف الخصر ثم ينسدل منفوشًا مُحكم بحزام رفيع، حمل توقيع مصممة الأزياء يمنى زين، ونسقت إطلالاتها الإستايلست Mariam El Kholy.

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وجاء فستان هبة مستوحى من الطابع الروماني من خلال التصميم والخامات المستخدمة مثل التل والدانتيل المبطن بأقمشة الأورجانزا، وبالستان الثقيل.

وتركت هبة شعرها يلامس كتفها، مع رفع خصلات بسيطة وتزين تصفيفتها بتاج روماني ذهبي اللون من لمسات Rizk Hair Studio، كما نسقت إطلالتها مع الإكسسوارات كبيرة الحجم من Dima Jewellery التي منحتها طلة ساحرة ومشرقة.

أما تجميليًا فاختارت هبة المكياج الناعم السموكي لتبدو أكثر جاذبية، من خبيرة التجميل ريهام خليفة.